В Беларуси убрали более 70% площадей озимого ячменя
Новости Беларуси. В Беларуси уже убрали более 70 % площадей озимого ячменя. Намолочено 225 тысяч тонн при средней урожайности в 52 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых регионах работы замедляются из-за обильных дождей. Аграриям Гомельской области приходится держать технику в полях и ждать так называемые погодные окна.
Дмитрий Калугин, главный агроном птицефабрики «Рассвет»:
Озимый ячмень набрал влагу, то есть очень повышенная влажность в нем. Это одно. Второе, при сырой соломе идут очень большие потери. То есть может не до конца вымолачиваться колосок. При этом с сырой соломой через клавиши выскакивает зерно все на землю. Нужно ждать, чтобы зерно ячменя высохло в колосе, чтобы были меньшие затраты на газ, на сушку. И с минимальными потерями убрать урожай.
Жать озимый ячмень на птицефабрике «Рассвет» начали полторы недели назад. Из 300 гектаров успели убрать только половину. Всего зерновыми в хозяйстве засеяно около полутора тысяч гектаров. Еще 2,5 тысячи занимает кукуруза, которой дождливая погода, наоборот, пошла на пользу. В регионе также началась уборка озимого рапса.
Александр Процкий, старший инспектор управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского райисполкома:
Площадь уборки озимого рапса – 1 823 гектара. Убрано 296 гектаров. Намолотили около 500 тонн. Урожайность составила свыше 17 центнеров с гектара. Погодные условия не позволяют массово приступить к уборке из-за дождей. Хотелось бы, конечно, благоприятных погодных условий.
Шесть районов Гомельской области также приступили к уборке озимых тритикале, ржи и ярового ячменя. В Беларуси зерновые и зернобобовые культуры убраны с 2 % от запланированной площади. Всего по стране намолочено 240 тысяч тонн зерна при средней урожайности более 50 центнеров с гектара.