В Беларуси убрали более 70% площадей озимого ячменя

Новости Беларуси. В Беларуси уже убрали более 70 % площадей озимого ячменя. Намолочено 225 тысяч тонн при средней урожайности в 52 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых регионах работы замедляются из-за обильных дождей. Аграриям Гомельской области приходится держать технику в полях и ждать так называемые погодные окна.