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«В Беларуси только набирает обороты этот вид спорта». Соревнования ездовых собак прошли в Силичах

16 февраля 2019 14:15
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Новости Беларуси. 16 февраля в горнолыжном комплексе «Силичи» прошли соревнования ездовых собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В Беларуси только набирает обороты этот вид спорта». Соревнования ездовых собак прошли в Силичах-1

«В Беларуси только набирает обороты этот вид спорта». Соревнования ездовых собак прошли в Силичах-3

«В Беларуси только набирает обороты этот вид спорта». Соревнования ездовых собак прошли в Силичах-5

Анна Вавилова, организатор:
В Беларуси только набирает обороты этот вид спорта. В других странах – России, Прибалтике – это давно на уровне. Мы только идем к этому.

На старт вышли около 40 участников со своими четырехлапыми питомцами. Состязания прошли в трех дисциплинах: заезд на лыжах с одним псом, упряжка и каникросс – это когда собака и хозяин бегут в одной связке.

Все конкурсанты в таком активном спорте не новички. Постоянные тренировки – залог слаженной командной работы на соревнованиях.

«В Беларуси только набирает обороты этот вид спорта». Соревнования ездовых собак прошли в Силичах-8

Уже пять лет занимаемся ездовым спортом. В этом году мы первый раз будем ехать на лыжах. А вообще, наш конек – велосипед.

Ему очень нравятся фотосессии, потому что за каждую фотосессию он получает вкусняшку.

«В Беларуси только набирает обороты этот вид спорта». Соревнования ездовых собак прошли в Силичах-11

Трасса очень сложная, крутая.

Фестиваль собрал немало зрителей. Для них также нашлось развлечение: прокатиться на тюбингах и санках, которые во всю прыть разгоняли собаки. Мохнатые хаски, маламуы и снежно-белые самоедские лайки стали героями дня.

Со скоростью 20 км/час. Гонки на собачьих упряжках и лыжах прошли в Логойском районе

«В Беларуси только набирает обороты этот вид спорта». Соревнования ездовых собак прошли в Силичах-14

«В Беларуси только набирает обороты этот вид спорта». Соревнования ездовых собак прошли в Силичах-16

# Человек и животные # общество # Анна Вавилова # Фотофакт

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