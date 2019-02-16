«В Беларуси только набирает обороты этот вид спорта». Соревнования ездовых собак прошли в Силичах

Новости Беларуси. 16 февраля в горнолыжном комплексе «Силичи» прошли соревнования ездовых собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Вавилова, организатор:

В Беларуси только набирает обороты этот вид спорта. В других странах – России, Прибалтике – это давно на уровне. Мы только идем к этому.

На старт вышли около 40 участников со своими четырехлапыми питомцами. Состязания прошли в трех дисциплинах: заезд на лыжах с одним псом, упряжка и каникросс – это когда собака и хозяин бегут в одной связке.

Все конкурсанты в таком активном спорте не новички. Постоянные тренировки – залог слаженной командной работы на соревнованиях.