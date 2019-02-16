«Большая, дружная, спортивная семья». Сотрудники МВД со своими семьями поучаствовали в зимнем празднике под Минском

Новости Беларуси. 16 февраля сотрудники МВД со своими семьями встретились на традиционном зимнем празднике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортивный корпоратив провели под Минском.

В Центре повышения квалификации вместе со своими семьями отдохнуть и заодно продемонстрировать спортивную подготовку приехали сотрудники разных подразделений. Соревнования начали с лыжной эстафеты. На старт вышли 12 команд. А те, у кого не получилось подняться на пьедестал, смогли поучаствовать в многочисленных конкурсах. Самых маленьких членов милицейских семей удивляли впечатляющей техникой и играми.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси: Мы сегодня демонстрируем всем, что Министерство внутренних дел – это большая, дружная, спортивная семья.

Это какое-то сплочение коллектива, корпоративный дух. Это очень важно, это очень классно.

Без тренировок никак. Всегда выезжали, ездили на лыжах, пробовали в других видах себя. Поэтому команду готовили.

Сегодня сотрудники МВД сами участвовали в соревнованиях, но гораздо чаще они обеспечивают безопасность на крупных спортивных мероприятиях. Не так давно в Минске успешно прошел чемпионат Европы по фигурному катанию, совсем скоро нам предстоит встречать биатлонистов. Министерство внутренних дел уже полностью готово к проведению II Европейских игр, а также к предстоящему чемпионату мира по хоккею. Безопасность гарантирована: и сил, и средств у милиции хватает.