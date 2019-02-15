Маляр ЖЭУ предложила альтернативу настенному граффити
Новости Беларуси. Столица ежегодно тратит больше 30 тысяч рублей на борьбу с настенным вандализмом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как показывает практика, в основном нарушители несовершеннолетние. И чаще украшают «творчеством» свои же дома.
Для привлечения к ответственности молодых ребят на подъездах устанавливают камеры видеонаблюдения. Напомним, штраф за такое нарушение – до 1 тысячи рублей.
Работники ЖЭУ Заводского района предлагают художникам альтернативу незаконному граффити.
Валентина Прокопчик, маляр ЖЭУ № 6 Заводского района:
Уважаемая молодежь! Если вы так хотите порисовать, покажите, пожалуйста, свое творчество летом: разукрасьте красиво детские площадки.
Александр Исаков, директор ЖЭУ № 6 Заводского района:
В течение дня мы стараемся это закрасить. Неудобство в том, что все фасады разных цветов, и нам приходится подбирать по цвету эту краску. Плюс это затраты: около 12 рублей, чтобы закрасить 1 квадратный метр площади.