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Маляр ЖЭУ предложила альтернативу настенному граффити

15 февраля 2019 22:08
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Новости Беларуси. Столица ежегодно тратит больше 30 тысяч рублей на борьбу с настенным вандализмом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как показывает практика, в основном нарушители несовершеннолетние. И чаще украшают «творчеством» свои же дома.

Маляр ЖЭУ предложила альтернативу настенному граффити-1

Для привлечения к ответственности молодых ребят на подъездах устанавливают камеры видеонаблюдения. Напомним, штраф за такое нарушение – до 1 тысячи рублей.

Работники ЖЭУ Заводского района предлагают художникам альтернативу незаконному граффити.

Маляр ЖЭУ предложила альтернативу настенному граффити-4

Валентина Прокопчик, маляр ЖЭУ № 6 Заводского района:
Уважаемая молодежь! Если вы так хотите порисовать, покажите, пожалуйста, свое творчество летом: разукрасьте красиво детские площадки.

Маляр ЖЭУ предложила альтернативу настенному граффити-7


Александр Исаков, директор ЖЭУ № 6 Заводского района:
В течение дня мы стараемся это закрасить. Неудобство в том, что все фасады разных цветов, и нам приходится подбирать по цвету эту краску. Плюс это затраты: около 12 рублей, чтобы закрасить 1 квадратный метр площади.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Александр Исаков # Фотофакт

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