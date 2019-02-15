Маляр ЖЭУ предложила альтернативу настенному граффити

Новости Беларуси. Столица ежегодно тратит больше 30 тысяч рублей на борьбу с настенным вандализмом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как показывает практика, в основном нарушители несовершеннолетние. И чаще украшают «творчеством» свои же дома.

Для привлечения к ответственности молодых ребят на подъездах устанавливают камеры видеонаблюдения. Напомним, штраф за такое нарушение – до 1 тысячи рублей. Работники ЖЭУ Заводского района предлагают художникам альтернативу незаконному граффити.

Валентина Прокопчик, маляр ЖЭУ № 6 Заводского района:

Уважаемая молодежь! Если вы так хотите порисовать, покажите, пожалуйста, свое творчество летом: разукрасьте красиво детские площадки.