Со скоростью 20 км/час. Гонки на собачьих упряжках и лыжах прошли в Логойском районе

Новости Беларуси. С ветерком на лыжах или на упряжке. В Логойском районе прошли соревнования любителей ездового спорта «Северные псы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помериться силами и лапами на фестиваль приехали участники не только из Беларуси, но и России, Украины, Литвы и Латвии. На старт со своими четвероногими питомцами вышли как любители, так и профессиональные спортсмены.

У хаски Сири сегодня не только первый забег в подобных зимних состязаниях, но ещё и день рождения. И на месте четвероногую участницу не удержать. Ещё до старта готова показать свои способности. Дистанция этой команды – три километра. Сегодня же проявлять талан будет не только Сири, но и её хозяин – Павел. На лыжах всего несколько недель.

Виктория Ходосок, СТВ:

Померяться силами на гонки съехались участники из разных стран: Беларуси, Украины, России, Литвы, Латвии. На старт выходят как любители, так и профессионалы. Скорость забега – 20 километров в час. Потому от участников это требует хорошей подготовки.

Сергей Собов, главный судья фестиваля любителей ездового спорта «Северные псы»:

Подготовка классическая, как в лыжах и биатлоне. То есть начинаются тренировки где-то с сентября, когда уже собаки не перегреваются, потому что перегрев – серьезная проблема. Нельзя по теплой погоде их тренировать. Начинается с небольших дистанций, потихонечку они увеличиваются. Как у спортсменов есть объемные тренировки, есть силовые тренировки.

Большим составом приехала на состязания команда из Украины. С 22 подтянутыми красавцами-питомцами: хаски и якутскими лайками – самыми популярными ездовыми собаками.

Кстати, породу хаски когда-то вывели специально для ездовых целей. Позже это переросло в популярный спорт. Павел с тремя непоседами участвует в забеге на самую длинную дистанцию – 6 километров.И именно с упряжкой. Говорит, так легче, чем на лыжах. Особо готовиться ему не пришлось. Потому как ездовой спорт и так каждую неделю.

Павел Клименко, участник фестиваля любителей ездового спорта «Северные псы» (Украина):

Каждую субботу мы выезжаем вместе катаемся в лесу – вот так и тренируемся. Когда снега нет, мы берём и достаём уже колесные дисциплины – это велосипеды, скутер и катаемся на них.