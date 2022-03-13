В Беларуси теперь многие пары могут стать родителями благодаря ЭКО. Поговорили с врачами об этой процедуре

Новости Беларуси. Стать мамой – предназначение женщины. Но не каждой удается его реализовать. Происходит это по разным причинам и не всегда зависит только от желания женщины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так, в Беларуси около 15 % пар не могут иметь детей. Чтобы преодолеть эту проблему, в нашей стране приняли специальную программу. В итоге можно сделать одну попытку ЭКО бесплатно. Вероника Кудринецкая встретилась с теми, кто прошел сложный путь к материнству, и, конечно, поговорила с врачами, которые этот путь помогают преодолеть. Ребенок из пробирки – это уже не сенсация. В Беларуси подобные процедуры проводят 4 тысячи раз в год. Но только каждая третья беременность заканчивается родами.

Ольга Карпович, заведующая отделом репродуктивного здоровья Городского клинического родильного дома Минска № 2:

Когда обследовали 40 тысяч эмбрионов у женщин репродуктивного возраста от 18 до 48 лет, ученые пришли к выводу, что до 35 лет у женщин эмбрионы имеют правильный набор хромосом в 55 % случаев, после 45 лет – это всего лишь 5 %. Проблема бесплодия – это общемировая тенденция. Причин очень много. Во-первых, это различные воспалительные заболевания органов малого таза у женщины. Мужское бесплодие сейчас тоже набирает обороты. Возможно, ввиду того, что молодые люди ведут не очень активный образ жизни, используют ноутбуки, планшеты, которые оказывают влияние на репродуктивную систему мужчины.

А вот лаборатория, где, собственно, и зарождается новая жизнь. Здесь эмбрионы хранятся в специальных боксах – жидкий азот, температура, как в животе у мамы.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Это, конечно, не так романтично. Таинство зачатия при искусственном оплодотворении – процесс сугубо научный. Врач переносит эмбрион в полость матки, процесс длится не больше 5 минут, а потом 10 дней томительного ожидания: быть мамой или не быть. Когда ЭКО оплачивали пациенты, оно доступно было только состоятельным людям. Одна процедура – примерно 4 000 рублей, в частных центрах – в два раза дороже. Теперь это часть национального проекта. 2 000 пар в 2021 году получили шанс на бесплатную попытку. Пока такую процедуру на бюджетной основе проводят лишь в трех медцентрах страны. Но перечень обещают расширить.

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:

С 2021 года у нас проводится ЭКО с бюджетным финансированием. Согласно нормативным документам, на ЭКО с бюджетным финансированием может претендовать пара – оба супруга, которые являются гражданами Республики Беларусь, имеется показание к проведению программы, а противопоказания отсутствуют. А также отсутствуют показания к проведению донорских программ. Лимит на возраст – до 40, вот еще один важный критерий для получения бесплатной процедуры. Сделать цикл ЭКО доступнее государство старалось и раньше, уже много лет действует льготное кредитование.

Ольга Карпович:

По бесплатному ЭКО нами было проведено 172 цикла. Клинически подтвержденных беременностей – 23. Это те, которые уже подтверждены по УЗИ. Всего за прошлый год с учетом платных циклов было выполнено 800 ЭКО, наступила 171 беременность.

Эффективность программы ЭКО в Беларуси сегодня 41 %. К слову, это один из наивысших показателей наступления беременности, а также вынашивания и рождения детей после ЭКО в Европе. Но белорусские ученые и врачи продолжают биться над тем, чтобы повысить эффективность приживаемости эмбриона.