8 лет по больницам и врачам. Поговорили с белоруской, которая родила благодаря ЭКО

Новости Беларуси. Стать мамой – предназначение женщины. Но не каждой удается его реализовать. Происходит это по разным причинам и не всегда зависит только от желания женщины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так, в Беларуси около 15 % пар не могут иметь детей. Чтобы преодолеть эту проблему, в нашей стране приняли специальную программу. В итоге можно сделать одну попытку ЭКО бесплатно. Вероника Кудринецкая встретилась с теми, кто прошел сложный путь к материнству, и, конечно, поговорила с врачами, которые этот путь помогают преодолеть. Обычное дело – человек родился. Но вот Евгения Турова до сих пор не верит своему счастью, когда обнимает своего сына Мишутку. Восемь лет по больницам и врачам, диагноз прогремел как приговор – бесплодие. Ей предложили единственный выход – ЭКО.

Евгения Турова:

Наше ЭКО получилось с первого раза, слава богу. Это был первый протокол и победный. Не совсем гладкий. И 20 августа родился мой Миша, через полтора года у нас получилась естественная беременность. Вот такое чудо у нас получилось, и 22 августа родился мой второй сын Илья. Ему шесть месяцев. Миша и минуты не может усидеть на месте. Слишком энергичный, любознательный. А еще долгожданный. Ребенок из пробирки – это уже не сенсация. В Беларуси подобные процедуры проводят 4 тысячи раз в год. Но только каждая третья беременность заканчивается родами.

Первый человек, зачатый в пробирке, родился в Великобритании в 1978 году. В СССР – через восемь лет. Тогда это казалось научной фантастикой. Сегодня уже не надо объяснять, как под микроскопом зарождается новая человеческая жизнь. Евгения Турова объединилась с такими же мамами, и они создали проект, в котором рассказывают о своем опыте и предупреждают об ошибках.