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Минчанки, ставшие мамами в День Независимости, получат подарки от «Белой Руси»

05 июля 2018 06:42
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Новости Беларуси. Десятки малышей появились на свет в День Независимости Беларуси, из них почти полсотни – только в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанки, ставшие мамами в День Независимости, получат подарки от «Белой Руси»-1

3 июля минчанки, чей личный праздник совпал с государственным, получат подарки и поздравления от «Белой Руси». В гости к молодым мамам заглянут активисты общественного объединения, депутаты и городские чиновники.

Минчанки, ставшие мамами в День Независимости, получат подарки от «Белой Руси»-4

Напомним, добрая традиция поздравлять женщин, ставших мамами в День Независимости, зародилась ещё в 2009 году. За девять лет подарки от «Белой Руси» получили почти три тысячи семей. Одна из самых трогательных акций пройдёт в родильных домах столицы, а также научно-практическом центре «Мать и дитя».

# Беременность и роды # общество # Фотофакт

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