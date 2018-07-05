Минчанки, ставшие мамами в День Независимости, получат подарки от «Белой Руси»

Новости Беларуси. Десятки малышей появились на свет в День Независимости Беларуси, из них почти полсотни – только в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 июля минчанки, чей личный праздник совпал с государственным, получат подарки и поздравления от «Белой Руси». В гости к молодым мамам заглянут активисты общественного объединения, депутаты и городские чиновники.