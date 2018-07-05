Минчанки, ставшие мамами в День Независимости, получат подарки от «Белой Руси»

Новости Беларуси. Десятки малышей появились на свет в День Независимости Беларуси, из них почти полсотни – только в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Десятки малышей появились на свет в День Независимости Беларуси, из них почти полсотни – только в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 июля минчанки, чей личный праздник совпал с государственным, получат подарки и поздравления от «Белой Руси». В гости к молодым мамам заглянут активисты общественного объединения, депутаты и городские чиновники.
Напомним, добрая традиция поздравлять женщин, ставших мамами в День Независимости, зародилась ещё в 2009 году. За девять лет подарки от «Белой Руси» получили почти три тысячи семей. Одна из самых трогательных акций пройдёт в родильных домах столицы, а также научно-практическом центре «Мать и дитя».