В Беларуси стартует Неделя молодёжи. Что пройдёт в первый день?

Новости Беларуси. 21 июня в Беларуси начинается Неделя молодежи. О ее проведении объявило правительство. Ближайшие дни будут украшены яркими мероприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня за круглым столом в Минске соберутся эксперты и представители власти. Они будут говорить о том, какая поддержка оказывается молодым людям, о создаваемых условиях для развития их потенциала, самореализации.

Напомним, ежегодно в последнее воскресенье июня в Беларуси отмечается День молодежи, ну а в 2021 году праздник растянется на всю неделю.