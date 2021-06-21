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В Беларуси стартует Неделя молодёжи. Что пройдёт в первый день?

21 июня 2021 06:26
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Новости Беларуси. 21 июня в Беларуси начинается Неделя молодежи. О ее проведении объявило правительство. Ближайшие дни будут украшены яркими мероприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартует Неделя молодёжи. Что пройдёт в первый день?-1

Сегодня за круглым столом в Минске соберутся эксперты и представители власти. Они будут говорить о том, какая поддержка оказывается молодым людям, о создаваемых условиях для развития их потенциала, самореализации.

Напомним, ежегодно в последнее воскресенье июня в Беларуси отмечается День молодежи, ну а в 2021 году праздник растянется на всю неделю.

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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