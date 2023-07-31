«Мы уже». Может ли белорусское сельское хозяйство отказаться от импортной техники?
Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.
Алена Сырова, СТВ:
У вас как обстоят дела? Белорусская техника только ли на территории вашего района работает или осталось еще что-то импортное?
Денис Колесень, председатель Столбцовского райисполкома:
Осталось, конечно, импортное. Я соглашусь с коллегами, что на самом деле в части ремонта цепочка логистическая усложнилась. И это надо было за полгода уже думать о зерноуборочной технике, чтобы успеть. Слава богу, успели. Если мы говорим про «АМКОДОР», конкурентоспособную технику технике импортной, то это, конечно, уже состоявшийся бренд.
Кирилл Казаков, СТВ:
«Гомсельмаш», например, у вас работает?
Денис Колесень:
Работает «Гомсельмаш», конечно. Ну, мы про «АМКОДОР» – тут несколько другая техника, так? «АМКОДОР» – это надежная техника.
Алена Сырова:
Вы говорите, у вас есть еще импортная техника, которая ломается. Мы с ними уже общаться и дружить, как раньше, не будем, можно потихонечку от нее там отказываться и переходить на полностью белорусское.
Кирилл Казаков:
Тут нам рассказали, что они возвращаются на рынок втихую.
Алена Сырова:
Вы готовы полностью отказаться от вот этих импортных штук, которые у вас сейчас есть в пользу белорусского?
Денис Колесень:
Мы, в принципе, уже отказались. У нас только зерноуборочная техника осталась в основном импортной, несколько там посевных агрегатов. Рынок белорусский, да, на нашей промышленности обеспечивает потребности аграриев. Понятно, что что-то нужно где-то. Мы не можем отказаться полностью, но в целом, если брать по Столбцовскому району, то уже более 70 % мы работаем на отечественной технике и довольны. И нашей зерноуборочной технике, комбайнам уже эти CLAAS уступают.
Алена Сырова:
То есть нет такого, что пересаживаются механизаторы и кривятся, что, да, раньше было лучше.
Денис Колесень:
Нет, ни в коем случае.
Александр Багель, генеральный директор ОАО «Рассвет имени К.П.Орловского» Могилевской области:
Вот по вашей технике. Мы пользовались разбрасывателями минеральных удобрений, импортными. Мы их берегли, как зеницу ока, латали, ремонтировали, им уже там 12-14 лет. Потом я все-таки рискнул, купил ваш разбрасыватель. Механизатор поставил эту импортную технику и работает на вашей. И я тут же купил второй, и мы сейчас ни о чем не жалеем.
Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО «АМКОДОР»:
Только минералка, еще и органика, кормление.
Александр Багель:
Никаких проблем нет.
Кирилл Казаков:
Я просто приведу пример трактора МТЗ. Я был в Азербайджане, там в городе Гянджа построили тракторный завод, в котором собирают наши тракторы. И я видел там один трактор, который, по-моему, в 2010 году увидели в азербайджанских горах. Он ехал, его остановили просто менеджеры этого завода и просто посмотрели год выпуска. 1952-й! Год выпуска трактора МТЗ. Это говорит о качестве белорусской техники. Вот у нас все-таки есть такая штука – не любить свое. Да, трактор, техника – да ладно, мы купим лучше этот CLAAS. Или то же самое молоко с сыром. Вдруг оказалось, что мы в пятерке лидеров, тех, кто продает сыр за границу. Вот и все.
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