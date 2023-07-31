«Мы уже». Может ли белорусское сельское хозяйство отказаться от импортной техники?

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.

Алена Сырова, СТВ:

У вас как обстоят дела? Белорусская техника только ли на территории вашего района работает или осталось еще что-то импортное? Денис Колесень, председатель Столбцовского райисполкома:

Осталось, конечно, импортное. Я соглашусь с коллегами, что на самом деле в части ремонта цепочка логистическая усложнилась. И это надо было за полгода уже думать о зерноуборочной технике, чтобы успеть. Слава богу, успели. Если мы говорим про «АМКОДОР», конкурентоспособную технику технике импортной, то это, конечно, уже состоявшийся бренд. Кирилл Казаков, СТВ:

«Гомсельмаш», например, у вас работает? Денис Колесень:

Работает «Гомсельмаш», конечно. Ну, мы про «АМКОДОР» – тут несколько другая техника, так? «АМКОДОР» – это надежная техника. Алена Сырова:

Вы говорите, у вас есть еще импортная техника, которая ломается. Мы с ними уже общаться и дружить, как раньше, не будем, можно потихонечку от нее там отказываться и переходить на полностью белорусское.

Кирилл Казаков:

Тут нам рассказали, что они возвращаются на рынок втихую. Алена Сырова:

Вы готовы полностью отказаться от вот этих импортных штук, которые у вас сейчас есть в пользу белорусского? Денис Колесень:

Мы, в принципе, уже отказались. У нас только зерноуборочная техника осталась в основном импортной, несколько там посевных агрегатов. Рынок белорусский, да, на нашей промышленности обеспечивает потребности аграриев. Понятно, что что-то нужно где-то. Мы не можем отказаться полностью, но в целом, если брать по Столбцовскому району, то уже более 70 % мы работаем на отечественной технике и довольны. И нашей зерноуборочной технике, комбайнам уже эти CLAAS уступают. Алена Сырова:

То есть нет такого, что пересаживаются механизаторы и кривятся, что, да, раньше было лучше. Денис Колесень:

Нет, ни в коем случае.