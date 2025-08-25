Концерт творческих коллективов Вологодского края прошёл в Минске

От народных песен до современных хитов. Концерт творческих коллективов Вологодского края прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле ратуши прозвучали лучшие музыкальные номера. Вспомнили и легендарную композицию «Песняров», что создало атмосферу дружбы и единства. Дни российских областей в Минске проводятся не впервые.

Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области России: У нас на территории Вологодской области создана особая экономическая зона, которая в том числе заинтересована в приглашении белорусских инвесторов на территорию Вологодской области. Отдельно в этом году мы создаем экономическую зону туристско-рекреационного типа, как раз на вотчине Деда Мороза. Реконструируем вотчину и приглашаем белорусских инвесторов для того, чтобы создать новые точки привлекательности как для россиян, так и для белорусов, а также для гостей дальнего зарубежья, то есть не только из Союзного государства.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Такие дни еще раз больше сплочают наши коллективы, наши регионы, мы еще больше друг о друге узнаем. В первую очередь, это экономика. Конечно же, немаловажно, это передача традиций. Наша площадка около Ратуши всегда радушно принимает гостей, все области и регионы.

В рамках деловой программы представители Вологодской области и Беларуси определят основные векторы дальнейшего взаимодействия. Ключевым событием станет пленарное заседание, по итогам которого стороны подпишут программу развития сотрудничества.