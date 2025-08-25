Беленченко: вести переговоры с людьми, что пытаются причинить вред Беларуси, никак нельзя

В преддверии своего визита в КНР Президент Беларуси дал интервью одному из крупнейших в мире медиаконгломератов – China Media Group, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разговоре, к которому подключились также белорусские журналисты, Александр Лукашенко затронул не только тему сотрудничества с Китаем. Вопросы касались мирного плана для Украины, политических прогнозов.

В том числе озвучены подробности телефонного разговора белорусского лидера с Дональдом Трампом. Это результат определенных шагов и конкретных переговоров с американской стороной – подчеркнул Александр Лукашенко. До этого было порядка пяти встреч, последняя – со спецпосланником Президента США Китом Келлогом, информация о которой была оглашена. Беглые за рубежом, которые пытаются зачислить бонусы на свой счет – не имеют никакого отношения к белорусско-американским договоренностям.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

Для Соединенных Штатов важно сейчас лучше понимать те процессы, которые происходят в Восточной Европе, и без мнения Республики Беларусь это невозможно учитывать. Более того, так называемые беглые и их позиция во взаимоотношениях как с Соединенными Штатами, так и с Европой показала, что большинство информации, которое они доводят до политических кругов Европы, она не соответствует действительности. Это те люди, которые максимально пытаются использовать экстремистские методы для сохранения своей роли или статуса.

Они то поддерживают нелегитимные вооруженные формирования на территории Украины, то призывают к санкционному давлению на Республику Беларусь, то максимально создают несоответствующий действительности информационный фон. Соответственно, как вести переговоры с людьми, которые пытаются причинить вред Республике Беларусь и населению Республики Беларусь? Наверное, никак.

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