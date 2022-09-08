Уборочная-2022: ожидается намолот более чем в 10 миллионов тонн

Зерновые и зернобобовые убраны с 98 % площадей. В 2022-м аграрии показывают результаты, значительно превышающие прошлогодние цифры. Ожидается рекордный намолот в 10,5-11 миллионов тонн. Хороший урожай – это итог слаженной работы на всех уровнях. К битве в хлебных полях активно подключились и молодые водители. Они перевезли более 570 тысяч тонн зерна. Лидерами стали Владислав Шапоткин из Могилевской области и Дмитрий Иванов, водитель агрокомплекса Витебщины. Молодые люди перевезли более 5 000 тонн зерна каждый.