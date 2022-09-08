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Уборочная-2022: ожидается намолот более чем в 10 миллионов тонн

08 сентября 2022 07:24
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Новости Беларуси. Эффективная работа АПК – залог продовольственной безопасности страны и крепкой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси подходит к завершению массовая жатва.  

Уборочная-2022: ожидается намолот более чем в 10 миллионов тонн-1

Зерновые и зернобобовые убраны с 98 % площадей. В 2022-м аграрии показывают результаты, значительно превышающие прошлогодние цифры. Ожидается рекордный намолот в 10,5-11 миллионов тонн. Хороший урожай – это итог слаженной работы на всех уровнях. К битве в хлебных полях активно подключились и молодые водители. Они перевезли более 570 тысяч тонн зерна. Лидерами стали Владислав Шапоткин из Могилевской области и Дмитрий Иванов, водитель агрокомплекса Витебщины. Молодые люди перевезли более 5 000 тонн зерна каждый.  

Уборочная-2022: ожидается намолот более чем в 10 миллионов тонн-4

Чествование героев жатвы происходит без отрыва от уборки урожая. Активная работа ведется в разных направлениях. Организации АПК приступили к уборке овощей. Во всех регионах страны планируется увеличение закладки сельхозпродукции в стабфонды.  

# Уборочная кампания # общество # Дмитрий Иванов # Владислав Шапоткин # Фотофакт

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