Уборочная-2022: ожидается намолот более чем в 10 миллионов тонн

Новости Беларуси. Эффективная работа АПК – залог продовольственной безопасности страны и крепкой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси подходит к завершению массовая жатва.
Новости Беларуси. Эффективная работа АПК – залог продовольственной безопасности страны и крепкой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси подходит к завершению массовая жатва.
Зерновые и зернобобовые убраны с 98 % площадей. В 2022-м аграрии показывают результаты, значительно превышающие прошлогодние цифры. Ожидается рекордный намолот в 10,5-11 миллионов тонн. Хороший урожай – это итог слаженной работы на всех уровнях. К битве в хлебных полях активно подключились и молодые водители. Они перевезли более 570 тысяч тонн зерна. Лидерами стали Владислав Шапоткин из Могилевской области и Дмитрий Иванов, водитель агрокомплекса Витебщины. Молодые люди перевезли более 5 000 тонн зерна каждый.
Чествование героев жатвы происходит без отрыва от уборки урожая. Активная работа ведется в разных направлениях. Организации АПК приступили к уборке овощей. Во всех регионах страны планируется увеличение закладки сельхозпродукции в стабфонды.