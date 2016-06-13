В Беларуси стартовало централизованное тестирование: 13 июня абитуриенты сдают белорусский язык

Новости Беларуси. В Беларуси стартует основной этап вступительной кампании. 13 июня абитуриенты приступят к сдаче централизованного тестирования. Борьба за право быть студентом начнется с теста по белорусскому языку. Свои знания этого предмета продемонстрируют больше 20 тысяч человек.

До 27 июня испытания пройдут по 11 дисциплинам. Для тех, кто по уважительной причине не сможет присутствовать на тестировании, предусмотрен резервный день – 5 июля.

Всего на ЦТ-2016 зарегистрировалось больше 100 тысяч абитуриентов. Самый популярный предмет – русский язык. Искать ответы на задания по этой дисциплине будут почти 80 тысяч человек. А вот самая немногочисленная группа будет сдавать китайский – всего 14 желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

В этом году существенных изменений, как все уже знают, не произошло. Есть некоторые изменения в правилах для педагогических вузов. То есть количество педспециальностей немножко расширилось для тех, кто имеет определенные бонусы. Это победители республиканской олимпиады и медалисты. Те ребята могут не беспокоится, ЦТ не сдавать, а идти прямо и отдавать свои документы на педагогические специальности.