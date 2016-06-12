50 ведер крови за сутки: как в Беларуси развита практика переливания и когда мы перейдем на безвозмездное донорство

Новости Беларуси. Сюжет о цене каждой капли крови, которая необходима в экстренной медицине. Это еще раз к вопросу о спасении Александра Пушкина, живи он в наши дни. На месте дуэли он потерял в общем около двух литров жизненно важной жидкости. В 1837 году с переливанием крови только экспериментировали, а до открытия групп крови и резус-фактора оставался еще век. Сегодня это обыденная практика.

В Беларуси каждые сутки используется 50 ведер крови, а годовой запас – около 200 тысяч литров. Сейчас большинство доноров в нашей стране не отказываются от денежной компенсации, но уже к 2020 году Беларусь рассчитывает перейти на безвозмездное донорство. И это общемировая тенденция.

У одних она вызывает страх и отвращение. У других – праздное любопытство и научный интерес. Загадочная красная жидкость. Многие ее тайны и в XXI веке остаются неразгаданными.

Это Аня. Ей всего пять. Малышка очень любит рисовать, но ее рисунки несколько отличаются от эскизов сверстников. Облака, солнце, цветы, птицы. Только дети здесь не играют.

А рентген Аня представляет в виде жирафа. У малышки лейкоз. Это злокачественное заболевание крови. И лечение невозможно без агрессивной химеотерапии. После нее постоянное переливание донорской крови, иначе ребенок просто погибнет.

По итогам 2015 года в Беларуси заготовили порядка 220 тысяч литров донорской крови. Этого количества для страны более чем достаточно.

Компоненты крови хранятся в специальном помещении. Температура здесь – 4-6 градусов. И отсюда продукты крови поступают по назначению в учреждения здравоохранения по всей стране.

Перевозят кровь в специальных переносных термоконтейнерах. Необходимую температуру поддерживают хладагенты. Консервирование крови и ее компонентов возможно и при знаке минус.

Здесь хранятся эритроциты редких групп крови при температуре минус 196 градусов. Открывать хранилище нельзя, разве что на пару секунд.

Так кровь могут хранить до 10 лет, и она не потеряет своих биологических свойств. Из плазмы крови сегодня производят высокотехнологичные препараты. Лекарства используют при лечении онкозаболеваний, циррозе печени, черепно-мозговых травмах. Ежегодная закупка зарубежных аналогов обошлась бы в три миллиона долларов.

Федор Карпенко, директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Одно из наших основных направлений на сегодняшний день – это дальнейшее развитие величины глубины переработки плазмы и внедрение новых современных отечественных лекарственных средств. То есть это те перспективы, возможно которых внедрение в Республике Беларусь. Этого нет ни в Украине, ни в России на сегодняшний день, ни в ближайших странах, которые прилегают к Республике Беларусь.

Более 20 лет Наталья отчаянно противостоит болезни. Страшный диагноз – эпилепсия – ей поставили еще в подростковом возрасте. Ежедневные приступы, потеря сознания и моменты, когда просто не хотелось жить.

Наталья Зуева:

Я была убита этой болезнью. Из головы не выходила эта болезнь. Боялась, что что-нибудь случится, приступ.

Наталья стала первой пациенткой в стране, которой при таком диагнозе пересадили стволовые клетки. С тех пор прошло пять лет. Приступы сократились, и сегодня она от всей души благодарит своего врача, который вернул ее к полноценной жизни.

У взрослых людей стволовые клетки находятся в основном в костном мозге. Уникальность их в том, что они способны восстановить поврежденный орган или ткань. То есть по кровяному руслу они устремляются к пораженному участку и уже на месте превращаются в необходимые организму клетки. И организм восстанавливается. То есть природа заложила в самом же человеке ключ к регенерации.

Светлана Космачева, заведующий лабораторией биологии и генетики стволовых клеток Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Это как последний шанс для больного. Когда надежд осталось мало. Тот же боковой амиотрофический склероз, практически лечения нет. А помочь очень хочется, поэтому пытаемся попробовать, а вдруг поможет.

Технологию пересадки костного мозга в Беларуси начали применять с 1994 года. Шанс на новую жизнь уже получили более тысячи человек.

Есть еще один источник стволовых клеток – кровь, взятая из пуповины сразу после рождения младенца. Такую бесценную страховку на жизнь своему ребенку сегодня могут дать все желающие родители. В нашей стране два банка пуповинной крови, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Михаил Потапнев, заведующий отделом клеточных биотехнологий Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Известно, что дети выздоравливают быстрей, чем пожилые люди. У них просто стволовых клеток в 100 раз больше. В перечне, где применяются стволовые клетки во всем мире, несколько десятков болезней.

Пока одни бледнеют при виде крошечной капельки крови, у маленькой Ани она – главная героиня всех рисунков. Ведь миллиард таких капель и создает жизненный океан.