Выпускные в Беларуси: первый взрослый рассвет и мечты о новом счастье

Новости Беларуси. О молодых, которые в Парламент пока не спешат. Все их мысли о предстоящем испытании – централизованном тестировании, но это будет завтра, а накануне десятки тысяч вчерашних школьников и гимназистов встречали первый в своей взрослой жизни рассвет.

Этого момента долго ждали. Вначале выбирали платья, чтобы не как у всех, чтобы ярко и необычно. Так сегодня идут в новую жизнь выпускники-2016.

Екатерина и Мария Бондарчук, выпускницы ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины» Минска:

Волнение присутствует, но все же лично у меня больше радость. Наверное, потом, когда мы уже выйдем на сцену с аттестатами, будет по-другому, но сейчас такие смешанные чувства.

Катя и Маша, сестры Бондарчук. Аккурат к выпускному балу – день рождения, 17-й. Это когда-то их трудно было различать учителям. Сестры, хоть и похожи как две капли воды, но очень быстро решили и за одной партой не сидеть, и не вводить своим сходством наставников в заблуждение. Когда-то общие на двоих и «первый раз в первый класс», и первый школьный звонок, и первые учителя – сегодня остаются общими воспоминаниями.

Екатерина и Мария Бондарчук, выпускницы ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины» Минска:

Когда мы пришли в школу, нам учительница вручила такие конверты с пожеланиями дальнейшей хорошей учебы.

Аккуратный учительский почерк, пожелания, написанные от руки. Теперь писать историю своей жизни придется самостоятельно. И наставники в жизни будут совсем другими. И факультеты после долгих раздумий сестры-близнецы выбрали разные. Так что выпускной бал – это действительно начало совсем другой жизни.

Длинные платья, туфли на каблуках. Эффектные костюмы, галстуки-бабочки. Сегодня и учителя к ним обращаются совсем по-другому. Это, пожалуй, последний день – последний вечер, когда по настоящему чувствуешь себя в школьных стенах как дома. И смех, и слезы. И тревожное ожидание новой жизни, и радость: «наконец-то свершилось». И дрожащие голоса родителей, и цветы учителям, и последние напутствия. И, конечно, вальс. Выпускной ведь это прежде всего бал.

Параболы и векторы для многих теперь будут определять не оценки в дневниках, а направления судьбы. Мечты и надежды, устремленные в будущее. Дорогу осилит идущий, а у тех, кто идет к мечте, за спиной вырастают крылья.

Екатерина и Мария Бондарчук, выпускницы ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины» Минска:

Иметь хорошую дружную семью, достойную работу, профессию, наверное, быть счастливым. Вот какая мечта.

Если ты вкладываешь душу в свою работу, то ты сможешь достичь намного больших успехов, чем даже если ты занимаешь какую-то высокую должность, но ходишь на работу как на какую-то каторгу.

Маша и Катя выбрали для себя экономику и информатику. Актуальные дисциплины. И классические ценности. На выпускном после классического бала – дискотека. Современные танцы. Вот такой молодежный микст.

Сотни километров расстояние. Еще одна выпускница Бондарчук. Школы разные, истории разные – чувства одни. Ни разу не встречавшиеся выпускницы наверняка поймут друг друга без слов. Прически, платья, туфли. Смелые мечты о взрослой жизни. А пока – выпускной «капустник».

Даша Бондарчук родилась в Беларуси, но поучиться успела и в России, и в Армении. Вернулась только два года назад. Здесь, в Беларуси, не только выпускной бал, но и будущие победы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дарья Бондарчук, выпускница ГУО «Средняя школа № 29» Бреста:

Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлей дорога впереди. Поэтому мне кажется, что да, этот этап, он пройден. Можно немного погрустить, иногда поностальгировать. В ближайших планах поступить в Минский лингвистический университет. В белорусских школах изучение английского на более высоком уровне, потому что здесь гораздо чаще проводят аудирование.

Сегодня в руках у выпускников не только долгожданные аттестаты, но и собственное будущие. Теперь только от них зависит, сбудутся ли во взрослой жизни детские мечты.