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Аграрную отрасль Беларуси от Минской области на ВНС-2016 представят работники сельхозпредприятия «Нарочанские зори»

12 июня 2016 16:56
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Новости Беларуси. Темы, которые касаются каждого. Делегата пятого Всебелорусского народного собрания совсем скоро соберутся в Минске, чтобы обсудить стратегию развития страны. О будущем белорусской деревни – аграрной отрасли также поговорят на народном форуме. Опытом успешной работы поделятся труженики села, избранные на масштабный форум.

Сельхозпредприятие «Нарочанские зори» Вилейского района – одно из крепких и успешных хозяйств области. Геннадий Мечиславович Кучко 28 лет у руля, как говорят, валообразующего предприятия региона. Вместе со своими работниками они ежегодно покоряют новые урожайные и молочные вершины. Авторитетные аграрии в числе 12-ти делегатов, которые будут представлять Вилейщину на пятом Всебелорусском народном собрании. О предприятии и его коллективе – в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Пяты Усебеларускі народны сход

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