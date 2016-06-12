Аграрную отрасль Беларуси от Минской области на ВНС-2016 представят работники сельхозпредприятия «Нарочанские зори»

Новости Беларуси. Темы, которые касаются каждого. Делегата пятого Всебелорусского народного собрания совсем скоро соберутся в Минске, чтобы обсудить стратегию развития страны. О будущем белорусской деревни – аграрной отрасли также поговорят на народном форуме. Опытом успешной работы поделятся труженики села, избранные на масштабный форум.

Сельхозпредприятие «Нарочанские зори» Вилейского района – одно из крепких и успешных хозяйств области. Геннадий Мечиславович Кучко 28 лет у руля, как говорят, валообразующего предприятия региона. Вместе со своими работниками они ежегодно покоряют новые урожайные и молочные вершины. Авторитетные аграрии в числе 12-ти делегатов, которые будут представлять Вилейщину на пятом Всебелорусском народном собрании. О предприятии и его коллективе – в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.