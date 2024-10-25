В Беларуси стартовала республиканская акция «Белая Русь» – родная кровь»

Один из самых доступных способов внести вклад в здоровье нации – это донорство. И людей, которые готовы поделиться частью себя ради другого человека, становится все больше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таких энтузиастов объединила акция «Белая Русь» – родная кровь», которая стартовала по всей стране при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Проект направлен на стимулирование донорства и привлечение неравнодушных людей к обеспечению безопасности в сфере здравоохранения. Ежедневно донорская кровь используется медицинскими учреждениями во время сложных операций, для переливаний при онкологических, а также редких генетических заболеваниях.

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Сегодня только в городе Минске будет порядка 200 донаций в рамках нашей акции. И еще раз подчеркну, это только в Минске. В других регионах также есть группы активистов «Белой Руси», которые будут сдавать кровь. Акция республиканская. Наши коллеги – члены «Белой Руси» будут во всех регионах нашей страны в течение месяца принимать участие в данной акции. И мы надеемся, что результат будет не хуже, чем на первом этапе.

Проект уже успешно зарекомендовал себя. В прошлый раз инициативу поддержали около 3 600 человек, большинство из них участвовали в донации впервые.