Прямой эфир

В Беларуси стартовала профилактическая акция по пропаганде семейного благополучия

24 апреля 2013 15:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала профилактическая акция по пропаганде семейного благополучия. Правоохранители в очередной раз посетят семьи, где есть проблемы в сфере семейно-бытовых отношений. Только на Узденщине на учете 60 таких семей.

Во время акции также пройдут встречи с психологами, тематические кинолектории. Кому-то будет достаточно устного предупреждения, других придется привлечь к ответственности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Перепецкий, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Узденского РОВД:
Есть такие семьи, где одними уговорами не получится никакой профилактической работы. Поэтому приходится принимать какие-то иные меры. Это и составление административных протоколов, и направление людей в лечебно-трудовой профилакторий.

# общество # Брак и семья

Другие новости рубрики

Все новости
Лесхозы Минской области планируют заготовить 8 тысяч тонн березового сока
24 апреля 2013 15:23

Лесхозы Минской области планируют заготовить 8 тысяч тонн березового сока

Около 20 человек выслушал Борис Батура во время приема граждан в Солигорске
24 апреля 2013 14:55

Около 20 человек выслушал Борис Батура во время приема граждан в Солигорске

Наводнение в Гомеле может стать самым масштабным за 30 лет
24 апреля 2013 11:17

Наводнение в Гомеле может стать самым масштабным за 30 лет