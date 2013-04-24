Новости Беларуси. В Беларуси стартовала профилактическая акция по пропаганде семейного благополучия. Правоохранители в очередной раз посетят семьи, где есть проблемы в сфере семейно-бытовых отношений. Только на Узденщине на учете 60 таких семей.

Во время акции также пройдут встречи с психологами, тематические кинолектории. Кому-то будет достаточно устного предупреждения, других придется привлечь к ответственности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Перепецкий, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Узденского РОВД:

Есть такие семьи, где одними уговорами не получится никакой профилактической работы. Поэтому приходится принимать какие-то иные меры. Это и составление административных протоколов, и направление людей в лечебно-трудовой профилакторий.