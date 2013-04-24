Около 20 человек выслушал Борис Батура во время приема граждан в Солигорске

Новости Беларуси. Около двадцати человек выслушал Борис Батура во время приема граждан в Солигорске. На этот раз одной из основных тем стала газификация. Ускорить прокладку газопроводов к собственным домам просили жители агрогородка Краснодворцы и деревни Издрашево.

Положительный ответ на свою просьбу сразу получил ветеран Великой Отечественной войны Виктор Тесовец. По поручению губернатора, газ в дом заслуженного человека проведут бесплатно и в течение месяца.

Разрешен и вопрос жителей поселка Подосинка об асфальтировании населенного пункта. Местные улицы уберут, правда, не только за государственный счет. В качестве эксперимента власти предлагают местным жителям внести свою денежную лепту в общее дело. А вот дорогу к местному кладбищу по поручению губернатора приведут в порядок уже на этой неделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.