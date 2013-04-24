Прямой эфир

Около 20 человек выслушал Борис Батура во время приема граждан в Солигорске

24 апреля 2013 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около двадцати человек выслушал Борис Батура во время приема граждан в Солигорске. На этот раз  одной из основных тем стала газификация. Ускорить прокладку газопроводов к собственным домам просили жители агрогородка Краснодворцы и деревни Издрашево.

Положительный ответ на свою просьбу сразу получил ветеран Великой Отечественной войны Виктор Тесовец. По поручению губернатора, газ в дом заслуженного человека проведут бесплатно и в течение месяца.

Разрешен и вопрос жителей поселка Подосинка об асфальтировании населенного пункта. Местные улицы уберут, правда, не только за государственный счет. В качестве эксперимента власти предлагают местным жителям внести свою денежную лепту в общее дело. А вот дорогу к местному кладбищу по поручению губернатора приведут в порядок уже на этой неделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Борис Батура # Прием граждан

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение в Гомеле может стать самым масштабным за 30 лет
24 апреля 2013 11:17

Наводнение в Гомеле может стать самым масштабным за 30 лет

Международный форум «ТИБО-2013» и выставка «СМИ в Беларуси» проходят в Минске
24 апреля 2013 07:49

Международный форум «ТИБО-2013» и выставка «СМИ в Беларуси» проходят в Минске

В Березинском районе определили лучшего социального работника
23 апреля 2013 16:02

В Березинском районе определили лучшего социального работника