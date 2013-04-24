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Наводнение в Гомеле может стать самым масштабным за 30 лет

24 апреля 2013 11:17
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Новости Беларуси. Наводнение в Гомеле может стать самым масштабным за 30 лет. Такой прогноз дают областные метеорологи. Накануне в Гомеле начал работать городской противопаводковый штаб. Он расположился на улице Полевой, которая непосредственно примыкает к реке Сож и где зафиксировано наиболее массовое подтопление территорий. 24 апреля, по решению местных властей, будет открыт второй штаб в Советском районе.

За минувшие сутки уровень воды в реке повысился на 36 сантиметров, сейчас он на полметра выше опасной отметки. В общей сложности в черте города затоплено 44 подворья,  два десятка жилых домов, перемыт участок автодороги. На этой территории проживает 29 человек. Горожане от отселения отказались.

Новые факты подтопления есть в Гомеле и шести районах области. На этих участках организована круглосуточная работа поста МЧС. Идет постоянный мониторинг ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Паводки в Беларуси

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