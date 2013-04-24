Новости Беларуси. Лесхозы Минской области планируют заготовить 8 тысяч тонн березового сока. Сезон стартовал еще на прошлой неделе. Однако это значительно позже, чем в прошлом. Затяжная зима не позволяла заготовителям начать вовремя, поэтому собрать витаминный продукт необходимо в сжатые сроки. Между тем, по специалистов на объемы и качество это не должно повлиять.

Несмотря на сжатые сроки, специалисты уверены, что сока хватит всем: и предприятиям, и населению. Например, только на Вилейщине ведут заготовку березового сока целых 10 лесных хозяйств. По плану нужно собрать 450 тонн, а сейчас уже собрали четверть.

Не навредить деревьям – для каждого лесничего закон. Самодеятельность тут не приветствуется.

Андрей Худолей, лесничий пригородного лесничества ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз»:

В диаметре дерево должно быть как минимум 20 см. Если диаметр березы 20 см, то один пакет ставится, если больше 20 см – два пакета, если больше 40 см – три.

Березовый сок – товар востребованный. Поэтому все, что собрали за день, лесхозы продают тоннами. Кстати, еще случаев незаконного сбора сока в районе не зафиксировано, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.