«Коллеги по Омеге» – в Беларуси стартовал проект по популяризации рапсового масла

В Беларуси стартовала кампания по популяризации рапсового масла «Коллеги по Омеге». Предстоящий месяц в крупнейших торговых точках будут идти дегустации, презентации и выставки отечественного продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А его свойства поистине уникальны: нутрициологи утверждают, что рапсовое масло уменьшает количество вредного холестерина в крови, укрепляет стенки сосудов, повышает плотность костной ткани. Как показывает практика, белорусы пока не распробовали продукт до конца и отдают предпочтение аналогам. Многие считают рапсовое масло менее полезным, чем подсолнечное или оливковое. Эксперты давно доказали обратное. Состав суперфуда насыщен Омега-3-6-9 жирными кислотами, антиоксидантами и ценными минеральными веществами, которые наш организм не вырабатывает самостоятельно. Кроме того, продукт экологически чистый.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Процесс производства рапсового масла достаточно несложный и у нас в Беларуси осуществляется многими предприятиями. Поскольку рапсовое масло – это не только продукт, используемый для пищевых целей, также используется очень часто для процесса кормления и домашних животных, и животных в общественном хозяйстве, поэтому его применение достаточно широко. Помимо этого, продукт, который остается после переработки масла семян рапса, это либо шрот, либо жмых, он также используется в качестве добавки при кормлении продуктивного стада. Объемы производства рапсового масла в нашей стране растут. Сегодня это около 60 тысяч тонн в год, в полтора раза больше, чем пять лет назад. Однако на полках белорусских магазинов этот продукт занимает всего около 10 % от общего ассортимента. Цель проекта – поднять это значение вдвое.