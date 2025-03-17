Делегация из Китая посетит знаковые объекты Брестской области

Когда расстояние не помеха для дружбы: Брестский регион и Китайская Народная Республика укрепляют сотрудничество. Посол Китая в Беларуси 17 марта прибыл в Брест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда расстояние не помеха для дружбы: Брестский регион и Китайская Народная Республика укрепляют сотрудничество. Посол Китая в Беларуси 17 марта прибыл в Брест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении двух дней делегация из Поднебесной будет посещать знаковые объекты области: логистические, исторические, образовательные. Не обойдут стороной и главную природную достопримечательность страны – Беловежскую пущу. Цель – всесторонние знакомство с потенциалом региона и подписание дорожной карты сотрудничества.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Сотрудничество между регионами – одно из главных направлений в нашем двустороннем сотрудничестве. В настоящее время четыре китайских провинции и шесть городов установили отношения с вашей областью. Мы хотим этот список еще расширить. Мы с господином губернатором договорились, что надо еще участить взаимные визиты.
Знакомство с городом Чжан Вэньчуань начал с Брестского государственного университета. Именно здесь готовят профессиональные кадры для всего региона.
Юрий Голубев, ректор Брестского государственного университета имени А.C. Пушкина:
Нашими партнерами являются 8 университетов в Китае. По разным линиям идет сотрудничество, но хотел бы выделить нашего основного партнера – это Аньхойский университет, с которым мы и открыли Институт Конфуция на базе нашего университета. Всего в Беларуси 8 институтов Конфуция. Наш один из региональных и один из самых динамично развивающихся.
Отношения Беларуси и Китая уже давно из партнерских переросли в дружеские благодаря президентам наших стран. К слову, в январе 2025 года исполнилось 33 года со дня начала дипломатических миссий. В копилке общих проектов – ряд предприятий и объектов, технопарк «Великий камень», взаимодействие в инициативе «Пояс и путь», производство своего легкового автомобиля под брендом «БЕЛДЖИ».