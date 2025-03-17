Делегация из Китая посетит знаковые объекты Брестской области

Когда расстояние не помеха для дружбы: Брестский регион и Китайская Народная Республика укрепляют сотрудничество. Посол Китая в Беларуси 17 марта прибыл в Брест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении двух дней делегация из Поднебесной будет посещать знаковые объекты области: логистические, исторические, образовательные. Не обойдут стороной и главную природную достопримечательность страны – Беловежскую пущу. Цель – всесторонние знакомство с потенциалом региона и подписание дорожной карты сотрудничества.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Сотрудничество между регионами – одно из главных направлений в нашем двустороннем сотрудничестве. В настоящее время четыре китайских провинции и шесть городов установили отношения с вашей областью. Мы хотим этот список еще расширить. Мы с господином губернатором договорились, что надо еще участить взаимные визиты. Знакомство с городом Чжан Вэньчуань начал с Брестского государственного университета. Именно здесь готовят профессиональные кадры для всего региона.