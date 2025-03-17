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Лукашенко поздравил народ Ирландии с Днём святого Патрика

17 марта 2025 16:48
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Минск готов развивать сотрудничество со всеми при условии, что этот диалог на равных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Ирландии по случаю национального праздника – Дня святого Патрика. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Наши страны, несмотря на разное историческое и культурное наследие, имеют то, что их объединяет, – бережное отношение к традициям, стремление сохранить свою уникальность, уважение к другим культурам. Убежден, что на этом фундаменте мы способны восстановить плодотворное белорусско-ирландское сотрудничество и дружественные отношения ради дальнейшего развития и процветания обоих государств.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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