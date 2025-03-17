Лукашенко поздравил народ Ирландии с Днём святого Патрика

Минск готов развивать сотрудничество со всеми при условии, что этот диалог на равных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Ирландии по случаю национального праздника – Дня святого Патрика.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши страны, несмотря на разное историческое и культурное наследие, имеют то, что их объединяет, – бережное отношение к традициям, стремление сохранить свою уникальность, уважение к другим культурам. Убежден, что на этом фундаменте мы способны восстановить плодотворное белорусско-ирландское сотрудничество и дружественные отношения ради дальнейшего развития и процветания обоих государств.