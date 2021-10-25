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В Беларуси стартовал осенний призыв. Рассказываем, почему так рано

25 октября 2021 06:20
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Новости Беларуси. Сегодня, 25 октября, начинается комплектация соединений и воинских частей белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осенний призыв стартовал где-то на месяц раньше обычного. Он продлится по 5 ноября.  

В Беларуси стартовал осенний призыв. Рассказываем, почему так рано-1

В связи с переносом сроков изменится и дата проведения военной присяги. В 2021 году она состоится 20 ноября. А вот отправка пополнения во внутренние войска МВД, части Госпогранкомитета и КГБ пройдет в привычные даты – с 15 по 30 ноября. Срок службы для всех останется тем же. А то, что в войска призывники отправятся в среднем на пару недель раньше, связано прежде всего с насыщенной боевой подготовкой в нынешнем учебном году.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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