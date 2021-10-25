В Беларуси стартовал осенний призыв. Рассказываем, почему так рано

В связи с переносом сроков изменится и дата проведения военной присяги. В 2021 году она состоится 20 ноября. А вот отправка пополнения во внутренние войска МВД, части Госпогранкомитета и КГБ пройдет в привычные даты – с 15 по 30 ноября. Срок службы для всех останется тем же. А то, что в войска призывники отправятся в среднем на пару недель раньше, связано прежде всего с насыщенной боевой подготовкой в нынешнем учебном году.