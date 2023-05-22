В Беларуси стартовал новый образовательный проект «Кадровая лестница»

Новости Беларуси. Впервые в Беларуси дан старт образовательному проекту «Кадровая лестница». Площадкой для его реализации стал Белорусский государственный университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди двухнедельная программа. Это лекции, тематические дискуссии, а также практические занятия на госпредприятиях и в общественных организациях. Делиться знаниями с участниками проекта будут ведущие эксперты в области политологии, права, истории, психологии, журналистики. Они расскажут об особенностях идеологии белорусского государства, конституционных ценностях, а также современных политических процессах. Слушателями курса стали 25 активистов. Среди них студенты, молодые преподаватели и сотрудники вуза.

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

«Кадровая лестница» – это проект, который должен помочь нашим коллегам выйти на новый уровень их общественной работы, стать представителями и молодежи, и академического сообщества в большом политическом пространстве нашей страны. Я думаю, что этот проект себя оправдает и будет реализован не только на площадке Белорусского государственного университета, но и в других академических структурах, в других университетах нашей страны.

Алексей Пикус, студент БГУ:

Программа подобрана очень хорошая. Очень интересные спикеры, действительно эксперты в своих областях. Практическая часть программы направлена на то, чтобы ребята, которые придут на проект, действительно погрузились в работу в своих организациях, погрузились с головой во все те движения, которые происходят у нас в стране. То есть это и нынешнее партийное строительство, и деятельность Белорусского республиканского союза молодежи и «Белой Руси».