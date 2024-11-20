В Беларуси стартовал новый информационно-просветительский проект «Делай как НАДО!». Хэдлайнером встречи стала первая белорусская женщина-космонавт, герой Беларуси Марина Василевская. Она встретилась с молодежью в Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У студентов из всех вузов областного центра была возможность пообщаться со знаменитым спикером в формате «без галстуков». Молодые люди интересовались, чего не хватало Марине Василевской на МКС и как изменилась ее жизнь за этот год. В целом, 2024-й стал знаковым для нашей страны, ведь теперь Беларусь может по праву гордиться званием космической державы. Гостья поделилась и своими планами на будущее – открыть космическое агентство и дальше развивать это направление в рамках Союзного государства. Ее пример – мотивация и доказательство того, что каждый человек может добиться успеха, если приложить усилия.

Арсений Колеватов, студент Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины: Впечатления остались исключительно хорошие, потому что личность медийная, известная, самое главное, что белорусская женщина впервые так прославила нашу страну. Больше всего зацепил рассказ про взаимодействие на МКС. Потому что это еще раз показывает, насколько люди на самом деле едины.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Вы знаете, была очень такая интересная, дружеская беседа, как семейная. То есть никто не чужой, все свои. И было очень счастливо поделиться своим опытом, рассказать свой путь к успеху. Что действительно обычный и простой человек может добиться очень больших высот, если жить мирной жизнью, если творить добро, если жить честно, трудиться на благо своей Родины и быть ответственным человеком.

Встреча не обошлась без «космической зарядки», и вместе со студентами гостья делала оригами в форме ракет. Памятные сувениры с пожеланиями передадут воспитанникам детского инклюзивного центра «Обычные люди». Проект «Делай как НАДО!» пройдет по всей стране. Известные артисты, спортсмены, блогеры и политики посетят как крупные города, так и райцентры, чтобы в неформальной обстановке рассказать молодежи о достижениях нашей страны.