Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны

Когда розы ещё только еще только набираются сил для цветения, пышными шапками цветов покрывается розовое дерево – или рододендрон.

Роскошный конкурент прихотливых роз зацветает в конце весны – начале лета. Китай, Япония, Европа и Америка – рододенрон распространён везде, но предпочитает умеренный климат.

В Беларуси в дикой природе встречается рододендрон желтый. Увидеть его можно в Лельчицком и Житковичском районах. То, что рододендрон так редок в наших садах – это вопиющая несправедливость. Ведь эти кустарники даже более неприхотливые, чем большинство любимцев садоводов.

Они редко болеют и редко повреждаются вредителями. А при правильном уходе обильно и регулярно цветут.

Понравился роскошный куст – имеет смысл посадить его прямо сейчас. С апреля до середины мая – оптимальное время для посадки этого кустарника.

Единственное, о чем важно помнить – это то, что некоторые виды рододендрона ядовиты. И сажать его стоит там, где до него не доберутся дети и домашние животные. Кстати, древние греки считали этот цветок волшебным.