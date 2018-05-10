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Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны

10 мая 2018 18:54
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Когда розы ещё только еще только набираются сил для цветения, пышными шапками цветов покрывается розовое дерево – или рододендрон.

Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны -1

Роскошный конкурент прихотливых роз зацветает в конце весны – начале лета. Китай, Япония, Европа и Америка – рододенрон распространён везде, но предпочитает умеренный климат.

Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны -4

В Беларуси в дикой природе встречается рододендрон желтый.

Увидеть его можно в Лельчицком и Житковичском районах. То, что рододендрон так редок в наших садах – это вопиющая несправедливость. Ведь эти кустарники даже более неприхотливые, чем большинство любимцев садоводов.

Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны -7

Они редко болеют и редко повреждаются вредителями.

А при правильном уходе обильно и регулярно цветут.

Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны -10

Понравился роскошный куст – имеет смысл посадить его прямо сейчас.

С апреля до середины мая – оптимальное время для посадки этого кустарника.

Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны -13

Единственное, о чем важно помнить – это то, что некоторые виды рододендрона ядовиты. И сажать его стоит там, где до него не доберутся дети и домашние животные.

Кстати, древние греки считали этот цветок волшебным.

Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны -16

Они были уверены, что если положить веточку рододендрона под подушку – то обязательно приснится вещий сон.

# Растения и цветы # общество

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