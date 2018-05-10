Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны

Когда розы ещё только еще только набираются сил для цветения, пышными шапками цветов покрывается розовое дерево – или рододендрон.
Когда розы ещё только еще только набираются сил для цветения, пышными шапками цветов покрывается розовое дерево – или рододендрон.
Роскошный конкурент прихотливых роз зацветает в конце весны – начале лета. Китай, Япония, Европа и Америка – рододенрон распространён везде, но предпочитает умеренный климат.
В Беларуси в дикой природе встречается рододендрон желтый.
Увидеть его можно в Лельчицком и Житковичском районах. То, что рододендрон так редок в наших садах – это вопиющая несправедливость. Ведь эти кустарники даже более неприхотливые, чем большинство любимцев садоводов.
Они редко болеют и редко повреждаются вредителями.
А при правильном уходе обильно и регулярно цветут.
Понравился роскошный куст – имеет смысл посадить его прямо сейчас.
С апреля до середины мая – оптимальное время для посадки этого кустарника.
Единственное, о чем важно помнить – это то, что некоторые виды рододендрона ядовиты. И сажать его стоит там, где до него не доберутся дети и домашние животные.
Кстати, древние греки считали этот цветок волшебным.
Они были уверены, что если положить веточку рододендрона под подушку – то обязательно приснится вещий сон.