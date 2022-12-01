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Гигин: важно, что у нас есть координация патриотических сил, сформировано здоровое гражданское общество

01 декабря 2022 06:28
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Новости Беларуси. Руководители общественных объединений и политических партий 30 ноября обсудили перспективные направления сотрудничества и обозначили планы на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гигин: важно, что у нас есть координация патриотических сил, сформировано здоровое гражданское общество-1

По итогу дискуссии участники встречи приняли ряд решений. Например, в ближайшее время будет сформирована совместная программа действий крупнейших организаций в области отстаивания интересов нашей страны. А также создадут специальный орган. Его ключевая цель – проведение единой политики между всеми общественно-политическими блоками страны.  

Гигин: важно, что у нас есть координация патриотических сил, сформировано здоровое гражданское общество-4

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:  
Важно, что у нас действительно есть координация патриотических сил, сформировано здоровое гражданское общество, и сейчас мы обсуждаем совместные действия сразу по нескольким направлениям – это политическая активность, это вопросы, связанные с патриотическим воспитанием, причем не только молодежи, но и активными действиями со всеми категориями наших граждан.  

Гигин: важно, что у нас есть координация патриотических сил, сформировано здоровое гражданское общество-7

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:  
Общественные объединения, политические партии должны понимать перспективу своего отдельного, индивидуального развития, но и понимать как в этих условиях надо взаимодействовать, интегрироваться, чтобы результаты были более весомыми.  

Гигин: важно, что у нас есть координация патриотических сил, сформировано здоровое гражданское общество-10

Следующее заседание запланировано в начале января. Напомним, штаб патриотических сил был сформирован в августе 2022 года.  

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# Государственная политика # общество # Вадим Гигин # Олег Романов # Фотофакт

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