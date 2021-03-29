«Наращивать взаимное сотрудничество». Какие задачи поставили на заседании комиссий Парламентского собрания союза Беларуси и России?

Новости Беларуси. Расширять экономическое сотрудничество. Такую задачу 29 марта поставили в ходе совместного заседания комиссий Парламентского собрания союза Беларуси и России по бюджету, финансам и экономической политике, в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проходит встреча онлайн. Но формат нисколько не мешает принимать решения по важным для развития двустороннего диалога.
Один из вопросов – учет имущества, созданного и приобретенного за счет средств союзного бюджета.
В центре внимания и наращивание экономического потенциала.
Леонид Брич, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России по экономической политике:
Мы понимаем, что сегодня условия непростые. Мы знаем сегодня, какие условия в целом во всем мире и с пандемией, и с политической ситуацией, которая есть. И сегодня нужно действительно и Республике Беларусь, и Российской Федерации наращивать взаимное сотрудничество, и в экономической сфере это в первую очередь, для того чтобы наши страны развивались лучше, ну и, конечно, укреплялось бы Союзное государство.