«Наращивать взаимное сотрудничество». Какие задачи поставили на заседании комиссий Парламентского собрания союза Беларуси и России?

Леонид Брич, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России по экономической политике:

Мы понимаем, что сегодня условия непростые. Мы знаем сегодня, какие условия в целом во всем мире и с пандемией, и с политической ситуацией, которая есть. И сегодня нужно действительно и Республике Беларусь, и Российской Федерации наращивать взаимное сотрудничество, и в экономической сфере это в первую очередь, для того чтобы наши страны развивались лучше, ну и, конечно, укреплялось бы Союзное государство.