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«Наращивать взаимное сотрудничество». Какие задачи поставили на заседании комиссий Парламентского собрания союза Беларуси и России?

29 марта 2021 10:46
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Новости Беларуси. Расширять экономическое сотрудничество. Такую задачу 29 марта поставили в ходе совместного заседания комиссий Парламентского собрания союза Беларуси и России по бюджету, финансам и экономической политике, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проходит встреча онлайн. Но формат нисколько не мешает принимать решения по важным для развития двустороннего диалога.  

«Наращивать взаимное сотрудничество». Какие задачи поставили на заседании комиссий Парламентского собрания союза Беларуси и России?-1

Один из вопросов – учет имущества, созданного и приобретенного за счет средств союзного бюджета.  

«Наращивать взаимное сотрудничество». Какие задачи поставили на заседании комиссий Парламентского собрания союза Беларуси и России?-4

В центре внимания и наращивание экономического потенциала.  

«Наращивать взаимное сотрудничество». Какие задачи поставили на заседании комиссий Парламентского собрания союза Беларуси и России?-7

Леонид Брич, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России по экономической политике:  
Мы понимаем, что сегодня условия непростые. Мы знаем сегодня, какие условия в целом во всем мире и с пандемией, и с политической ситуацией, которая есть. И сегодня нужно действительно и Республике Беларусь, и Российской Федерации наращивать взаимное сотрудничество, и в экономической сфере это в первую очередь, для того чтобы наши страны развивались лучше, ну и, конечно, укреплялось бы Союзное государство.  

# Беларусь-Россия # общество # Леонид Брич # Фотофакт

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