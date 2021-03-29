СК Беларуси с начала 2021 года направил документы на экстрадицию 39 обвиняемых
Новости Беларуси. Граница для ограничения свободы не помеха. Только в 2021 году Следственным комитетом подготовлены и направлены документы на экстрадицию в Беларусь 39 обвиняемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители продолжают устанавливать и задерживать совершивших на территории страны преступления и скрывшихся за рубежом.
Михаил Вавуло, начальник международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси:
Буквально на днях в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь направлены документы об экстрадиции из Российской Федерации 36-летнего гражданина Беларуси, уроженца города Лиды.
Он обвиняется в том, что в августе-сентябре 2020 года, будучи администратором нескольких деструктивных Telegram-каналов, публично призывал граждан Беларуси к участию в несанкционированных акциях. Причем делал это, указывая на конкретные действия данных лиц.
Действия обвиняемого квалифицированы по статье Уголовного кодекса как организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.