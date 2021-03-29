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Авиакомпания airBaltic возобновила полёты в Национальный аэропорт Минск

29 марта 2021 10:39
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Новости Беларуси. Авиакомпания airBaltic возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск. Вынужденный перерыв из-за COVID-19 продолжался чуть больше года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакомпания airBaltic возобновила полёты в Национальный аэропорт Минск-1

Накануне латвийская национальная авиакомпания совершила свой первый рейс. Их выполнение по маршруту Рига – Минск – Рига планируется по четвергам и воскресеньям с прилетом в Минск в 14.20 и вылетом в 15.10.

Авиакомпания airBaltic возобновила полёты в Национальный аэропорт Минск-4

Но прежде чем покупать билет, пассажирам рекомендуют перед полетом проверять действующие правила въезда в страну назначения.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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