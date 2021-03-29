Авиакомпания airBaltic возобновила полёты в Национальный аэропорт Минск

Новости Беларуси. Авиакомпания airBaltic возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск. Вынужденный перерыв из-за COVID-19 продолжался чуть больше года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне латвийская национальная авиакомпания совершила свой первый рейс. Их выполнение по маршруту Рига – Минск – Рига планируется по четвергам и воскресеньям с прилетом в Минск в 14.20 и вылетом в 15.10.