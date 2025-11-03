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Общественные места и киберпространство – о системе охраны правопорядка рассказал депутат Мингорсовета

03 ноября 2025 15:44
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О том, как работает система охраны правопорядка и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Сергей Горохов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Какие основные меры принимаются для обеспечения эффективной работы системы охраны правопорядка в Минске?

Общественные места и киберпространство – о системе охраны правопорядка рассказал депутат Мингорсовета-2

Сергей Горохов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Для того, чтобы говорить о мерах – любые меры, особенно, если они принимаются в комплексе и планируются приниматься комплексно, а мы всегда так и делаем, конечно, все они начинаются с детального планирования и анализа. Нужно всегда выяснить для себя, что необходимо достичь, какой цели в первую очередь. Уже исходя из этого планировать дальнейшую работу. Спрогнозировать ее и спланировать. Что касается принимаемых мер в целом, их условно можно разделить на принимаемые меры в общественных местах – это все, что не касается жилищ граждан. Следующее – это личное пространство. Это места проживания граждан, не являющиеся общественными местами. Наверное, киберпространство. Такие примерно три направления самых основных, по которым мы, в принципе, работаем. Мы всегда учитываем опыт предыдущих лет, прошлых лет. Всегда анализируем, какие виды преступлений у нас совершались больше, меньше. Соответственно, исходя из этого уже строим дальше планы.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Сергей Горохов # МВД Беларуси

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