К опорному пункту прикреплены около 8 тысяч квартир – рассказываем о работе участковых инспекторов

Участковый инспектор – это универсальный специалист, решающий весь спектр проблем жильцов: конфликты между соседями, шум в ночное время, вопросы содержания имущества, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Артем Семашко, старший участковый инспектор милиции Московского РУВД Минска:

Каждую среду у нас, например, сейчас осуществляется прием граждан. В ходе которого нам неоднократно поступают обращения граждан с просьбой о помощи в различных ситуациях. С каждым гражданином в любом случае у нас индивидуальный подход, потому что не каждый может обратиться и вообще сюда прийти. Если человек уже приходит, то мы полностью пытаемся выяснить, что все-таки произошло и что случилось у него. Участок ответственный и сложный. В ведомстве инспектора порядка 3 тысяч квартир. За каждым адресом судьбы и проблемы людей. Универсального рецепта работы здесь нет. Кого-то достаточно предупредить, с кем-то провести разъяснительную беседу, в отношении других неизбежны строгие меры административного воздействия.

Артем Семашко:

Каждый месяц у нас стоит по плану дом. Мы обходим его, знакомимся с гражданами. Конечно, не ко всем получается попасть, потому что кого-то может и не быть дома. Но стараемся дойти в каждую квартиру, со всеми познакомиться, раздать свои визитки. Оставить свои координаты, чтобы они держали с нами связь в случае, если у них что-то случится. На моем административном участке все дома практически новые, поэтому все граждане – это молодые семьи либо квартиросъемщики, которые снимают жилье, студенты. Более пожилого возраста уже непосредственно у моих коллег, потому что центр города. Здесь дома старые, то есть пожилых граждан хватает.

На опорном пункте, к которому прикреплены около 8 тысяч квартир, несут службу три участковых инспектора. Один из них Дмитрий Лапко. Парень продолжает семейную традицию – в вооруженных силах служил дядя, после чего перевелся в Министерство внутренних дел. Он вдохновил на выбор профессии.