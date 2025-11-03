Как милиции удалось снизить уровень уличной преступности – узнали из первых уст

О том, как работает система охраны правопорядка и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Сергей Горохов, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

Я знаю, что в первом квартале 2025 года значительно снизилась уличная преступность. Какова основная задача в том числе участкового инспектора в системе охраны правопорядка Минска? Какие сложности встречаются в работе участкового и как они решаются?

Сергей Горохов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Да, безусловно, вы правы. Это не только по итогам первого квартала, но и по итогам трех кварталов. Это снижение мы наблюдаем почти на 20 % – уличная та же преступность, как и во многих других сферах, на самом деле. Не буду перечислять. Это все результат той работы, которая проводилась еще год назад, планировалась еще два года назад. Поэтому эти наши перспективные планы и прогнозы, которые мы для себя строим на основе той ситуации, которая сейчас складывается, они, конечно, безусловно, помогают реализовывать те задачи, которые мы сейчас ставим. Если мы говорим о деятельности уже непосредственно участкового инспектора милиции, деятельность которых я курирую в столице – деятельность участкового инспектора нельзя назвать какой-то однозначной, одновекторной. Это, можно сказать, крайне многофункциональный сотрудник. Очень много видов законодательства необходимо знать, владеть, помогать гражданам.