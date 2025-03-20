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25 марта состоится инаугурация Президента Республики Беларусь

20 марта 2025 07:22
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Церемония инаугурации вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко состоится 25 марта, сообщает БЕЛТА.

Присяга Президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания Президента. 

Такой порядок инаугурации Президента Беларуси проводится, согласно Конституции Республики Беларусь.

# Александр Лукашенко # Инаугурация

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