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Церемония инаугурации Президента Беларуси состоится 25 марта

20 марта 2025 07:41
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Стала известна дата инаугурации вновь избранного Президента Беларуси. Торжественная церемония вступления в должность Александра Лукашенко состоится 25 марта, сообщили в Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония инаугурации Президента Беларуси состоится 25 марта-2

В этот день белорусский лидер в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов принесет присягу, после чего официально вступит в должность. Согласно нашей Конституции, новоизбранный глава государства должен принести присягу не позднее чем через два месяца со дня выборов. Напомним, 26 января 2025-го белорусский народ определился с дальнейшим курсом развития государства и своим лидером.

Детали предстоящей церемонии, разумеется, не раскрываются, однако, как накануне сообщила пресс-секретарь белорусского лидера, инаугурация будет состоять из нескольких частей. Все основные традиционные элементы будут сохранены.

# Инаугурация # Александр Лукашенко

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