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Комитет госконтроля предлагает высказать мнение о работе такси и маршруток

20 марта 2025 07:08
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В Комитете госконтроля 20 и 21 марта будет открыта горячая телефонная линия. По короткому номеру 191 принимаются мнения о работе такси и маршруток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля предлагает высказать мнение о работе такси и маршруток-2

Рассказать можно о фактах, когда не соблюдается законодательство – не выдаются чеки, не обеспечиваются требования безопасности. Будут приняты и претензии о качестве сервиса – время ожидания такси, стоимость проезда, наличие маршруток на востребованных направлениях. Контролеры выслушают все предложения по улучшению качества работы государственных и частных перевозчиков и диспетчеров. Сообщения по телефону принимаются с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов, а также в любое время в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.

# Комитет госконтроля # Такси Минска

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