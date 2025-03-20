Комитет госконтроля предлагает высказать мнение о работе такси и маршруток

В Комитете госконтроля 20 и 21 марта будет открыта горячая телефонная линия. По короткому номеру 191 принимаются мнения о работе такси и маршруток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассказать можно о фактах, когда не соблюдается законодательство – не выдаются чеки, не обеспечиваются требования безопасности. Будут приняты и претензии о качестве сервиса – время ожидания такси, стоимость проезда, наличие маршруток на востребованных направлениях. Контролеры выслушают все предложения по улучшению качества работы государственных и частных перевозчиков и диспетчеров. Сообщения по телефону принимаются с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов, а также в любое время в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.