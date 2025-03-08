Подвиг матери – как белоруска сохраняет исторические семейные ценности?

Количество многодетных семей постоянно растет и уже, пожалуй, можно с осторожностью говорить о возрождении в Беларуси исторических семейных традиций. Героиня нашего следующего сюжета тоже в этом тренде. Елена Жулевич из Витебска – удостоена Ордена Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое семейное счастье с супругом они умножили на пять. Марина Кишкурно заглянула в гости.

За обеденным столом должно быть тесно. По такому принципу живет семья Жулевич. В их доме счастье помножено на пять, в пять раз чаще звучит «люблю». У пары двое мальчишек и три девочки. Родители признаются, что будут рады пополнению. Дети – это главное в жизни, уверена многодетная мама Елена.

Елена Жулевич, многодетная мама:

Это счастье, это радость в доме, это помощь от детей. Чем больше детей, тем больше свободного времени у мамы. Выполняют всю мужскую работу старшие сыновья, девочки – помощницы в быту. И старшие, и младшие уже хотят, стремятся, берут пример со старших. Елена преподаватель музыки. Пока в декрете, занимается со старшей дочерью. Девочка играет на фортепиано. В доме это главный инструмент. Надежный тыл – так по-военному говорит о любимой жене Александр. Супруги всегда хотели большую семью.