В Центральном ботаническом саду работает выставка «Дыхание Весны»

Море цветов 8 Марта было не только на улицах города, но и в ботаническом саду. Выставка «Дыхание весны» удивляет посетителей разнообразием сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нежные тюльпаны, яркие нарциссы и даже цветущая сирень. В необычной ароматной экспозиции представлено более сотни весенних цветов. Есть и необычные сорта, которым более 100 лет. Некоторые образцы способны покорить даже самых опытных цветоводов. Есть у посетителей возможность пообщаться с кураторами выставки, чтобы узнать все нюансы и способы ухода за выращиванием растений.

Очень интересные, очень красивые цветы, много впечатлений, положительных эмоций. И мы очень рады, что в начале весны ботанический сад устроил такую выставку и такой подарок подарил всем женщинам на 8 Марта.

Выставка очень восхитительная. Мы приехали из Челябинска, Россия, так что для нас это вообще. Потому что у нас снег лежит еще и идет еще, продолжает. Так что мы очень довольны.