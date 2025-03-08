В Центральном ботаническом саду работает выставка «Дыхание Весны»

Море цветов 8 Марта было не только на улицах города, но и в ботаническом саду. Выставка «Дыхание весны» удивляет посетителей разнообразием сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Море цветов 8 Марта было не только на улицах города, но и в ботаническом саду. Выставка «Дыхание весны» удивляет посетителей разнообразием сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нежные тюльпаны, яркие нарциссы и даже цветущая сирень. В необычной ароматной экспозиции представлено более сотни весенних цветов. Есть и необычные сорта, которым более 100 лет. Некоторые образцы способны покорить даже самых опытных цветоводов. Есть у посетителей возможность пообщаться с кураторами выставки, чтобы узнать все нюансы и способы ухода за выращиванием растений.
Очень интересные, очень красивые цветы, много впечатлений, положительных эмоций. И мы очень рады, что в начале весны ботанический сад устроил такую выставку и такой подарок подарил всем женщинам на 8 Марта.
Выставка очень восхитительная. Мы приехали из Челябинска, Россия, так что для нас это вообще. Потому что у нас снег лежит еще и идет еще, продолжает. Так что мы очень довольны.
Елена Осипук, младший научный сотрудник лаборатории Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Здесь у нас представлено где-то около 120 сортов тюльпанов из разных садовых групп. Нарциссы тоже около 20. Небольшое количество, но есть интересные экземпляры. Любой сорт может заинтересовать, можно посмотреть, чем он оригинален.
Дополняют красочную выставку картины-панно из бабочек, привезенных из разных уголков планеты. Почувствовать «Дыхание Весны» в ботаническом саду можно по 16 марта.