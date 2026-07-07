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В Беларуси сократили объем документов для ввода объектов в эксплуатацию

07 июля 2026 06:46
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В Беларуси вступили в силу изменения в порядке ввода объектов в эксплуатацию. В Минстройархитектуры сообщили, что новации направлены на существенное упрощение процедуры приемки. Так, значительно сокращен объем документов. Теперь подрядчики представляют приемочной комиссии только комплект рабочих чертежей и гарантийный паспорт объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сократили объем документов для ввода объектов в эксплуатацию-2

Заказчики и подрядчики освобождены от предоставления геодезических и исполнительных схем, сертификатов на материалы, актов на скрытые работы, журналов производства и других дублирующих документов. Ранее требовалось 14 документов, теперь процедура стала быстрее и проще.

Уточнены и требования к приемке оборудования. Если раньше фиксировался лишь факт проведения пусконаладочных работ, то теперь обязательна опытно-промышленная эксплуатация с получением фактической готовой продукции. Это позволит подтверждать проектную мощность оборудования на практике и оценивать его реальную готовность к работе уже на этапе ввода объекта. Принятые изменения направлены на снижение административной нагрузки, ускорение ввода объектов и повышение качества приемки оборудования. 

# Строительство # Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

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