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Как ОСВОД контролирует поездки на водном транспорте – рассказала эксперт

07 июля 2026 06:30
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Беларусь с размахом отметила День Независимости. Традиционно главный подарок минчанам к празднику не только концерты и салюты, но и новые пространства для жизни, отдыха и общения. Такие площадки открываются в каждом районе Минска. Всего в течение сезона появится 18 новых локаций. То есть уже к Дню города Минск возьмет планку в 100 зон отдыха, которые были созданы всего за пять лет. Современные пляжи, экотропы и локации для ярких селфи порадуют каждого посетителя. Но главное отличие нынешнего сезона – все больше проектов появляется не только по инициативе городских служб, но и благодаря самим минчанам. От благоустройства дворов до создания новых общественных пространств. О том, как создается комфортное лето в большом городе, кто отвечает за безопасность сотен тысяч отдыхающих, какие новые городские пространства еще готовятся к открытию, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, СТВ:
Минчане в соцсетях много шутят по поводу того, что наша Цнянка, Дрозды и Минское море – это практически Турция с соответствующим размахом. Инфраструктура развлечений шагнула далеко вперед – у нас прокат катамаранов, лодок, сапбордов, вейкборды и даже гидроциклы. То есть действительно можно классно провести время, но это для ОСВОД такой турецкий размах, это в общем дополнительная нагрузка. Контролируете ли вы такие поездки на водном транспорте, чтобы они были безопасны для тех, кто им пользуется и для отдыхающих?

Как ОСВОД контролирует поездки на водном транспорте – рассказала эксперт-2

Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД:
Конечно, мы контролируем ситуацию на воде. Наши спасательные станции, посты проводят рейдовые мероприятия, делают обходы на катерах. 22 пляжа в городе Минске, где разрешено купание – установлены буи. Гидроциклы понимают, что за них нельзя заплывать. Всегда, по сути, соблюдают правила безопасности, не нарушают – пока не было этого замечено. Всегда в спасательных жилетах, граждане пока не жаловались.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Анна Новикова # ОСВОД

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