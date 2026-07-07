82 площадки – как создавали зоны отдыха в Минске, рассказал эксперт

Беларусь с размахом отметила День Независимости. Традиционно главный подарок минчанам к празднику не только концерты и салюты, но и новые пространства для жизни, отдыха и общения. Такие площадки открываются в каждом районе Минска. Всего в течение сезона появится 18 новых локаций. То есть уже к Дню города Минск возьмет планку в 100 зон отдыха, которые были созданы всего за пять лет. Современные пляжи, экотропы и локации для ярких селфи порадуют каждого посетителя. Но главное отличие нынешнего сезона – все больше проектов появляется не только по инициативе городских служб, но и благодаря самим минчанам. От благоустройства дворов до создания новых общественных пространств. О том, как создается комфортное лето в большом городе, кто отвечает за безопасность сотен тысяч отдыхающих, какие новые городские пространства еще готовятся к открытию, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
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Екатерина Забенько, СТВ:
Городские власти, конечно, держат строжайшую интригу вокруг открытия новых зон отдыха. Непосредственно к 3 июля традиционно они открываются, конечно, ко Дню города и к 9 Мая. За это время создано уже 82 площадки. Я знаю, что вы лично по каждой из них прошли, в каждой из них поучаствовали, знаете, как это работает. Насколько приятно, важно и значимо осознавать, что буквально за пять лет в Минске создали столько замечательных локаций для людей, что каждый имеет фактически свой карманный парк в шаговой доступности от дома?
Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Это очень важно то, что вблизи жилья каждого человека есть какой-то мини-парк. Как создавалось это все? В 2021 году 6 марта, это я помню, был объезд города председателем Мингорсполкома, главами администрации. Мы заехали в Шабаны – был такой полузаброшенный пруд. Председатель сказал, что давайте делать каждый год зону отдыха к праздникам. Сначала сделали первые зоны отдыха к празднику города в 2021 году. Потом решением города мы утвердили план, что делаем две зоны отдыха в год. В этом участвуют не только коммунальные предприятия, но и проводятся субботники. То есть мы говорим о том, что бюджета нет. Это не инвестпрограммы, это все наше коммунальное хозяйство, жители и участие в субботниках наших организаций, в том числе горисполкома. Огромные эти знаменитые зоны отдыха – это «Космос», 22 гектара. Более 500 человек работали с участием депутатов Палаты представителей, госконтроля и горисполкома. Мы сделали это. Большие зоны отдыха сделаны в отдаленных уголках Минска – это поселок Сосны. Через лес проходила дорожка, где школьники ходили в школу 144-ю. Сделали мы зону отдыха «Шишки» – асфальтированная дорожка, освещение. Этого очень просили родители школьников. Теперь они ходят по нормальной дороге. «Сокол» поселок, который возле аэропорта – «Ледниковый период». Очень интересная зона отдыха. Есть проект молодежных инициатив «Минская смена». Молодежь предлагает свои названия и свои зоны отдыха. Одна из них знаменитая «Сад вершаў», в этом году будет «Сад вершаў-2». Праздником открываются новые зоны также молодежной инициативы – это парк технического творчества и парк медицины. Будет две очень интересные зоны отдыха – «Портал в мир болот» и «Все начинается с любви».
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