82 площадки – как создавали зоны отдыха в Минске, рассказал эксперт

Беларусь с размахом отметила День Независимости. Традиционно главный подарок минчанам к празднику не только концерты и салюты, но и новые пространства для жизни, отдыха и общения. Такие площадки открываются в каждом районе Минска. Всего в течение сезона появится 18 новых локаций. То есть уже к Дню города Минск возьмет планку в 100 зон отдыха, которые были созданы всего за пять лет. Современные пляжи, экотропы и локации для ярких селфи порадуют каждого посетителя. Но главное отличие нынешнего сезона – все больше проектов появляется не только по инициативе городских служб, но и благодаря самим минчанам. От благоустройства дворов до создания новых общественных пространств. О том, как создается комфортное лето в большом городе, кто отвечает за безопасность сотен тысяч отдыхающих, какие новые городские пространства еще готовятся к открытию, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, СТВ:

Городские власти, конечно, держат строжайшую интригу вокруг открытия новых зон отдыха. Непосредственно к 3 июля традиционно они открываются, конечно, ко Дню города и к 9 Мая. За это время создано уже 82 площадки. Я знаю, что вы лично по каждой из них прошли, в каждой из них поучаствовали, знаете, как это работает. Насколько приятно, важно и значимо осознавать, что буквально за пять лет в Минске создали столько замечательных локаций для людей, что каждый имеет фактически свой карманный парк в шаговой доступности от дома?