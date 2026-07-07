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Утверждена 51 гражданская инициатива – о благоустройстве Минска рассказал эксперт

07 июля 2026 06:36
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Беларусь с размахом отметила День Независимости. Традиционно главный подарок минчанам к празднику не только концерты и салюты, но и новые пространства для жизни, отдыха и общения. Такие площадки открываются в каждом районе Минска. Всего в течение сезона появится 18 новых локаций. То есть уже к Дню города Минск возьмет планку в 100 зон отдыха, которые были созданы всего за пять лет. Современные пляжи, экотропы и локации для ярких селфи порадуют каждого посетителя. Но главное отличие нынешнего сезона – все больше проектов появляется не только по инициативе городских служб, но и благодаря самим минчанам. От благоустройства дворов до создания новых общественных пространств. О том, как создается комфортное лето в большом городе, кто отвечает за безопасность сотен тысяч отдыхающих, какие новые городские пространства еще готовятся к открытию, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, СТВ:
К 3 июля город традиционно презентует подарки горожанам, которые они делают себе сами. За счет частично своих средств благоустраивают придомовые территории – это стало таким своеобразным трендом 2026 года. Сколько заявок поступило от минчан за последнее время в вашу комиссию?

Утверждена 51 гражданская инициатива – о благоустройстве Минска рассказал эксперт-2

Вячеслав Кузнецов, депутат Мингорсовета, председатель постоянной комиссии по самоуправлению и правопорядку:
В 2025 году было реализовано всего 14 гражданских инициатив. В 2026 году на рассмотрение на конкурс было подано более 70 заявок от граждан. Было принято решение о реализации 39 гражданских инициатив. То есть уже в три раза больше, чем в предыдущем году. На это дело было выделено достаточно средств. В течение года жители дополнительно подавали инициативы. Мингорсовет на сессии, которая состоялась в июне, утвердил уже к реализации в общем количестве 51 инициативу на 2026 год.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Вячеслав Кузнецов # Государственная политика

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