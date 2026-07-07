Утверждена 51 гражданская инициатива – о благоустройстве Минска рассказал эксперт

Беларусь с размахом отметила День Независимости. Традиционно главный подарок минчанам к празднику не только концерты и салюты, но и новые пространства для жизни, отдыха и общения. Такие площадки открываются в каждом районе Минска. Всего в течение сезона появится 18 новых локаций. То есть уже к Дню города Минск возьмет планку в 100 зон отдыха, которые были созданы всего за пять лет. Современные пляжи, экотропы и локации для ярких селфи порадуют каждого посетителя. Но главное отличие нынешнего сезона – все больше проектов появляется не только по инициативе городских служб, но и благодаря самим минчанам. От благоустройства дворов до создания новых общественных пространств. О том, как создается комфортное лето в большом городе, кто отвечает за безопасность сотен тысяч отдыхающих, какие новые городские пространства еще готовятся к открытию, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как ОСВОД контролирует поездки на водном транспорте – рассказала эксперт

Екатерина Забенько, СТВ:

К 3 июля город традиционно презентует подарки горожанам, которые они делают себе сами. За счет частично своих средств благоустраивают придомовые территории – это стало таким своеобразным трендом 2026 года. Сколько заявок поступило от минчан за последнее время в вашу комиссию?