В Беларуси набирает ход президентская кампания

Белорусы готовы брать на себя ответственность за будущее государства. Жители городов и сел демонстрируют высокую активность в период сбора подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из пикетов развернулся возле Комаровского рынка. Даже в будний день желающих проявить свою гражданскую позицию немало. От пенсионеров до молодежи – люди разных возрастов и профессий. В преддверии важнейшего общественно-политического события общество по-настоящему сплотилось, люди делают выбор в пользу сильной и процветающей Беларуси.

Голосую за стабильность, за уверенность в будущем для себя и своих детей. Это важно не только сейчас – в любое время. Мы должны сами определять свою судьбу.

За будущее Беларуси, хорошее и процветающее. Это долг гражданина каждого. Важно показать, что мы, белорусы, как нация едины и есть какой-то консенсус и согласованность.

Нынешний этап кампании продлится до 6 декабря. Выдвижение потенциальных кандидатов в Президенты, в отличие от единого дня голосования, происходит исключительно одним способом – путем сбора подписей граждан. Избиратель должен собственноручно поставить дату и расписаться в подписном листе.