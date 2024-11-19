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В Беларуси набирает ход президентская кампания

19 ноября 2024 13:48
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Белорусы готовы брать на себя ответственность за будущее государства. Жители городов и сел демонстрируют высокую активность в период сбора подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси набирает ход президентская кампания-2

Один из пикетов развернулся возле Комаровского рынка. Даже в будний день желающих проявить свою гражданскую позицию немало. От пенсионеров до молодежи – люди разных возрастов и профессий. В преддверии важнейшего общественно-политического события общество по-настоящему сплотилось, люди делают выбор в пользу сильной и процветающей Беларуси. 

В Беларуси набирает ход президентская кампания-4

Голосую за стабильность, за уверенность в будущем для себя и своих детей. Это важно не только сейчас – в любое время. Мы должны сами определять свою судьбу.

В Беларуси набирает ход президентская кампания-6

За будущее Беларуси, хорошее и процветающее. Это долг гражданина каждого. Важно показать, что мы, белорусы, как нация едины и есть какой-то консенсус и согласованность.

Нынешний этап кампании продлится до 6 декабря. Выдвижение потенциальных кандидатов в Президенты, в отличие от единого дня голосования, происходит исключительно одним способом – путем сбора подписей граждан. Избиратель должен собственноручно поставить дату и расписаться в подписном листе.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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