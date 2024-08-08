Следственный комитет предупреждает о новой схеме мошенничества

Для реализации преступного замысла аферисты изучают чаты трудовых коллективов в мессенджерах, собирают информацию об организации, создают учетные записи от имени ее руководства. Затем вступают в переписку с подчиненными и, используя доверие к начальнику, дают определенные указания.

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Чаще всего такой фейковый руководитель сообщает о некой внештатной ситуации и предупреждает о предстоящем разговоре с якобы сотрудниками правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов. При этом просят сохранить конфиденциальность общения. После чего с потерпевшим связывается посредством мессенджера якобы компетентное должностное лицо, которое для подтверждения полномочий может прислать фотографию удостоверения или копии каких-то служебных документов, на самом деле не соответствующих действительности. В ходе такого общения и переписки преступники под различными предлогами склоняют потерпевшего к сообщению реквизитов доступа к банковским счетам, перечислению денежных средства на подконтрольные им расчетные счета или передачи денег курьером.

При поступлении похожего сообщения или звонка от руководителя свяжитесь с ним по городскому или мобильному телефону, передайте информацию в милицию.