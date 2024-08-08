Энергетики Минска активно готовятся к осенне-зимнему периоду

Павел Андрончик, начальник производственно-технической службы филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

С мая мы выполняем замену изношенных и часто повреждающихся кабельных линий. На этот год, например, запланирована замену 63 километров, в прошлом году было чуть меньше. Большая работа ведется по замене неизолированного провода на изолированный. Неизалированного осталось совсем немного. На этот год у нас запланировано выполнение 307 капремонта трансформаторных подстанций. К настоящему времени выполнили больше половину этого объема. Сезонности у нас нет, основные работы ведутся круглый год. Зима – неблагоприятный период для раскопок, поэтому основную работу стараемся выполнить с весны до осени.