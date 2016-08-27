В Беларуси снизилось количество административных жалоб

Новости Беларуси. Диалог власти и народа вновь состоялся во всех уголках нашей страны. По уже сложившейся традиции 27 августа, как и всегда по субботам, прошли прямые телефонные линии.

Руководители исполкомов и администраций отмечают: количество жалоб существенно снизилось.

Всё чаще люди звонят получить консультативную помощь по сугубо личным вопросам. Немало и благодарностей. На прямую линию, например, в Витебский райисполком сегодня поступило около 10 звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Геннадий Сабынич, председатель Витебского райисполкома:

Люди звонят по ряду вопросов: у кого-то водопровод, кому-то дорогу подсыпать, где-то борщевик, у кого-то крыша протекла. Ну, конечно, власть старается быстро реагировать на проблемы жителей. Работают дежурные бригады. Без рассмотрения обращения не остаются. Что-то мы решаем в ближайшее время, что-то решается – планы строятся на ближайший год.

Среди обратившихся – жители агрогородка Новка. 26 августа несколько улиц населённого пункта остались без воды из-за прорыва трубопровода. Стоит отметить, что в этом населённом пункте около 5 километров сетей, и только 15% из них обновлены. Потому периодически и возникают проблемы подобного рода.

Вера Мисуно, житель агрогородка Новка:

Шла в магазин вечером и обнаружила, что течет вода. Позвонила на прямую горячую линию Витебского района. И вот сегодня приехали устранять течь. Хорошо, быстро сработали.

Антон Пушков, начальник центрального участка унитарного предприятия ЖКХ «Витрайкомхоз»:

Информацию о данном порыве мы получили сегодня утром. Аварийная бригада сразу выехала на место происшествия. В данный момент аварийная бригада занимается ликвидацией порыва. Сегодня к вечеру вода будет во всем населенном пункте.