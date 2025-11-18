Дедлайны выставлены – хозяйства уже начинают готовиться к новому сезону

«Горячая пора» для белорусских аграриев позади – самое время задуматься о будущем сезоне, а значит и о будущем урожае. И мелочей здесь быть не может: ремонт и подготовка техники – вот то, чем займутся в хозяйствах в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под стать технике и технологии, в том числе и точного земледелия. На них отечественные аграрии также делают ставку. И здесь также важна тщательная подготовка с учетом опыта года уходящего. О сезонных заботах тех, кто работает на земле – репортаж Кристины Протосовицкой.

Финальный аккорд в хозяйстве «Вознесенский»: пашут поля, на которых удалось получить рекордный урожай сахарной свеклы – отдача с гектара 825 центнеров. В 2025 году исторический максимум у всей Брестской области по сладким корнеплодам – свыше миллиона 300 тысяч тонн. Тяжелая техника и обилие влаги усложняет пахоту, но нет ничего невозможного.

Когда за окном холодает, по-настоящему горячо становится на мехдворах и в мастерских. В хозяйстве «Вознесенский» кроме обслуживания и ремонта рабочих лошадок – комбайнов и энергонасыщенных тракторов – внедряют систему точного земледелия. Каждую единицу техники оснастят датчиками, поля уже оцифрованы, а данные занесены в программу. Это новые возможности и для инженерной, и для агрономической службы. Посевную-2026 начнут с инноваций.

Надежда Кондратюк, директор сельхозпредприятия «Вознесенский»:

У нас сегодня установлен на каждой технике установлено JPS и на данный момент идет закупка датчиков на прицепную технику для того, чтобы видеть результаты нашей работы.

Этот сезон для хозяйства во многом стал «эталонным». На будущий ставки еще выше – получить среднюю урожайность зерновых 75 центнеров с гектара. Результат зависит не только от точного земледелия, но и от личного контроля руководителя, в том числе за ремонтом и состоянием техники. Процесс теперь всегда под рукой – в смартфоне.

Надежда Кондратюк, директор сельхозпредприятия «Вознесенский»:

Я должна видеть, чем занимаются мои механики, чем занимаются специалисты или обычный рабочий состав. Если ему дан наряд сегодня выйти в поле – я буду понимать, делал он, не делал он. С юга – на север страны, где сроки полевых работ еще жестче. Гул техники не затихает в полях – поднимают зябь. На весну эту тяжелую работу не оставишь. Иначе не посеять яровые в сжатые сроки. В Полоцком районе ежедневно проходят тысячи гектаров. Уже обработали более 60 % площадей.